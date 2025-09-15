El PP acusa al Gobierno Central de bloquear la finalización de la presa de Alcolea

El presidente del PP de Huelva y secretario primero de la Mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha denunciado hoy las “trabas” del Gobierno central para que la Junta de Andalucía pueda culminar la construcción de la presa de Alcolea, paralizada al 22% de su ejecución.

González mostró su preocupación tras las declaraciones del diputado socialista Gabriel Cruz, que aseguró que el Ejecutivo no tiene intención de ceder las competencias de la infraestructura a la Junta. “Si es por desconocimiento, deja en mal lugar a Cruz; si es por decisión política, es un acto de irresponsabilidad que pone en riesgo una obra vital para Huelva”, afirmó.

El dirigente popular recordó que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado dispuesto a completar la presa en cuanto el Gobierno central autorice la cesión, un acuerdo que, según subrayó, estaba prácticamente cerrado “a falta de la firma”.

El PP insiste en que la presa de Alcolea es estratégica no solo para garantizar recursos hídricos a la agricultura, sino también para sectores como la industria y el turismo, además de servir como medida de prevención frente a posibles riadas en núcleos urbanos.

“Los onubenses necesitan soluciones, no bloqueos”, señaló González, quien pidió al PSOE “actuar con la misma seriedad que demuestra el Gobierno de Juanma Moreno”. A su juicio, es el momento de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “demuestre compromiso real con la provincia y desbloquee una obra que se inició en 2012 y que lleva siete años paralizada bajo gobiernos socialistas”.