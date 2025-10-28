El PP acusa al Gobierno de “bloquear” las infraestructuras hídricas de Huelva: “Ni una máquina trabaja en el túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea sigue paralizada”

La secretaria general del Partido Popular de Huelva, Berta Centeno, ha denunciado este martes que el Gobierno del PSOE “sigue sin cumplir con la provincia” en materia de infraestructuras hídricas, asegurando que las obras del túnel de San Silvestre “siguen sin empezar” y que la presa de Alcolea permanece “paralizada” con apenas un 23% de ejecución.

Centeno ha reprochado al PSOE de Huelva que “vuelve a mentir” cuando asegura estar cumpliendo sus compromisos. “Cumpliendo sí, pero con el engaño. Ni una sola piedra se ha colocado, ni una sola máquina está trabajando en el túnel de San Silvestre, como hemos demostrado en la última visita que hicimos hace unas semanas”, ha afirmado la dirigente popular.

La secretaria general ha recordado que el PSOE anunció el inicio de las obras del túnel de San Silvestre en 2021, sin que hasta la fecha se haya producido ningún avance real. “Llevan años prometiendo inversiones y compromisos que se quedan simplemente en propaganda. No hay máquinas, no hay obras, no hay avances, solo hay mentiras. Y mientras tanto, los onubenses seguimos esperando una infraestructura fundamental que debería estar en marcha desde hace años”, ha subrayado.

Centeno también se ha referido a la presa de Alcolea, cuya ejecución permanece bloqueada, según ha dicho, por decisión del Gobierno central. “Ante esta situación, la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, ha tomado la iniciativa y se ha ofrecido a finalizar las obras, que se encuentran al 23%. Sin embargo, cuando el acuerdo estaba listo para firmarse, parece que el Gobierno de España ha decidido no permitir que la Junta desbloquee y asuma la finalización del proyecto”, ha lamentado.

En este sentido, la responsable popular ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero de “paralizar” proyectos clave para el desarrollo de la provincia. “No están cumpliendo con Huelva, solo ponen freno a todo lo que signifique progreso para nuestra agricultura, nuestra industria, nuestro turismo, el propio abastecimiento humano e incluso la seguridad de esta provincia”, ha concluido Centeno.