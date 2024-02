PorHuelva denunciará a Giahsa ante Consumo por supuesta "facturación ilegal"

El presidente de PORHUELVA, Joaquín de la Torre, ha anunciado este sábado que denunciará ante consumo a la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva, MAS, y a Giahsa, su empresa pública de gestión, acusándola de facturación ilegal.

De La Torre ha detallado el “modus operandi” que tiene esta empresa pública para mejorar aún más sus ingresos, a costa del esfuerzo y trabajo de los ciudadanos, y "seguir con el mismo chiringuito que lleva más de 30 años exprimiendo el bolsillo de los onubenses y colocando a dedo a sus más de 600 trabajadores con un presupuesto anual para nóminas de más de 25 M€, según quien gobierne en la Diputación provincial de Huelva en cada momento”.

El problema señalado desde PORHUELVA corresponde a las lecturas real y estimada que emite cada mes esta empresa de gestión pública, la cual teniendo todos los meses lecturas reales de los contadores, no emite dichas facturas en base a sus consumos reales mensuales, sino que lo hace un mes sí y otro no, realizando una estimación a la baja los meses que la factura no incluye la lectura real.

Como bien sabe la gente, dice en un comunicado, el precio del consumo de agua varía en función de 3 bloques, a mayor consumo mensual, mayor coste del agua y servicios asociados al pasar del bloque 1 al bloque 2 o 3, que es el más caro. A modo de ejemplo podemos ver según esta gráfica extraída de una factura de Giahsa, cómo varia el “abastecimiento” desde los 0,7712 €/m3 en el bloque 1, hasta los 1,7564 €/m3 en el bloque 3 , es decir, más del doble”.

Captura de pantalla de factura

Para el presidente del partido provincial, esta práctica de facturación con estimación a la baja , para después incrementar el consumo al mes siguiente en la factura real, "es impropio de una empresa pública, que al disponer de los datos de lectura real cada mes, se beneficia de un servicio público que resulta imprescindible para el 100% de la población". Para más inri, señala, "esta semana se ha propuesto por parte del nuevo gobierno de Diputación del Partido Popular, un incremento de más del 4% de la tarifa, teniendo en cuenta que el agua en Huelva está entre las 5 provincias más caras de España”.

“Los pretendidos nuevos aires de la empresa pública dirigida ahora por el Partido Popular, nos traen las mismas recetas de siempre ante la incapacidad de gestionar con eficiencia, subir los precios del servicio al ciudadano. Las redes de transporte de aguas desde los pantanos, tienen pérdidas anuales por falta de mantenimiento e inversión que van desde el 21% en la Costa hasta casi el 60% en la Cuenca Minera (se adjuntan datos Giahsa)”.

A este respecto De La Torre deja clara la postura de PORHUELVA, los servicios públicos no se prestan para beneficio personal o de cada partido político que lo gobierne, sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al menor coste posible, exigiendo a Sevilla y a Madrid las inversiones que reclamamos desde hace décadas y nunca llegan a Huelva”.