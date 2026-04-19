Pedro Sánchez llama en Gibraleón a votar al PSOE para frenar la “privatización” de los servicios públicos en Andalucía

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo en Gibraleón (Huelva) que las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo suponen una elección entre “reforzar el estado del bienestar” o “seguir avanzando en la privatización de los servicios públicos”.

Durante su intervención en un acto celebrado en la localidad onubense, Sánchez ha criticado la gestión del actual presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha acusado de impulsar un modelo de privatización “silenciosa” en ámbitos como la sanidad, asegurando que sus efectos son similares a los de otras comunidades.

En este contexto, el líder socialista ha defendido que el proyecto del PSOE en Andalucía pasa por fortalecer los servicios públicos y reducir las listas de espera en la sanidad, al tiempo que ha presentado a María Jesús Montero como la alternativa para liderar el Gobierno andaluz.

Sánchez ha hecho un llamamiento directo al electorado progresista para que acuda a las urnas y respalde a las formaciones de izquierda si quieren un cambio político en la comunidad. En su intervención, ha subrayado la importancia de proteger pilares como la sanidad, la educación o la dependencia.

Asimismo, ha cargado contra PP y Vox por su postura en el Congreso, criticando su rechazo a medidas como la revalorización de las pensiones, las becas o la subida del salario mínimo, y ha cuestionado su concepto de patriotismo, defendiendo que este pasa por “proteger el interés de la ciudadanía”.

El presidente del Gobierno ha concluido su intervención insistiendo en la necesidad de una alta participación el próximo 17 de mayo, en unos comicios que ha calificado de decisivos para el futuro de Andalucía.