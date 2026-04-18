Pedro Sánchez abre la precampaña andaluza en Gibraleón junto a Montero y Márquez

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizará este domingo en Gibraleón su primer acto de precampaña en Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

El evento se celebrará a partir de las 11:00 horas en una nave junto al auditorio del municipio onubense y contará también con la participación de la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, así como de la dirigente socialista onubense María Márquez.

Con esta cita, Sánchez inicia su implicación directa en la campaña andaluza, en un contexto político marcado por la proximidad de los comicios autonómicos.

El acto supone además un respaldo a la candidatura socialista en Andalucía y sitúa a la provincia de Huelva como uno de los primeros escenarios de la precampaña.