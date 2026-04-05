Nace ‘Huelva Existe’, una nueva plataforma política para concurrir a las próximas elecciones

La provincia de Huelva contará desde este domingo, 5 de abril, con una nueva propuesta política bajo el nombre de ‘Huelva Existe’, una plataforma que nace con el objetivo de tener presencia en las próximas elecciones autonómicas andaluzas y municipales.

Este proyecto surge con la intención de dar voz directa a las necesidades del territorio, apostando por una representación centrada exclusivamente en la provincia y al margen de estructuras externas. Sus promotores defienden un modelo basado en la defensa de los intereses locales desde una perspectiva propia.

La plataforma está formada inicialmente por dos partidos de ámbito onubense: Mesa de la Ría, con experiencia en la vida política y social de la provincia, y Amor por Huelva, una formación reciente liderada por el rocianero José Antonio Cabrera.

Cabrera será además el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en una apuesta por trasladar las reivindicaciones de Huelva al ámbito autonómico y reforzar su peso en las instituciones.