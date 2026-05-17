El PP suma un quinto escaño en Huelva y amplía su ventaja

La provincia de Huelva comienza a definir sus primeras tendencias claras en la noche electoral. Con el escrutinio aún en marcha, el Partido Popular sumaría ya cinco escaños en el Parlamento andaluz por la circunscripción onubense.

Según los datos provisionales, el PSOE obtendría tres diputados, mientras que VOX lograría dos representantes y Adelante Andalucía conseguiría un escaño.

Estos resultados reflejan, por el momento, un importante crecimiento del PP en la provincia respecto a anteriores comicios, en una noche marcada por el incremento de la participación y por un escrutinio que todavía continúa muy abierto.

A medida que avance el recuento en los municipios más poblados de la provincia, el reparto definitivo de escaños podría seguir variando durante las próximas horas.