María Márquez resalta el apoyo del Gobierno al campo onubense y acusa a la Junta de “inacción” tras las borrascas

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha destacado el “compromiso real” del Gobierno de España con el sector agrícola onubense, subrayando la rápida respuesta tras los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno, frente a lo que ha calificado como “parálisis” por parte de la Junta de Andalucía.

Márquez ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, y miembros de su junta directiva, en el marco de una ronda de reuniones con sectores estratégicos de la provincia.

Durante el encuentro, la dirigente socialista ha puesto en valor el peso de la agricultura en Huelva, destacando su capacidad exportadora y su papel como motor económico y generador de empleo. En este sentido, ha insistido en que se trata de un sector clave que sitúa a la provincia por encima de la media andaluza y nacional.

Asimismo, ha defendido el paquete de ayudas impulsado por el Gobierno central para paliar los efectos del temporal, que contempla subvenciones de entre 2.000 y 25.000 euros por explotación y que, según ha indicado, comenzarán a llegar a los afectados en las próximas semanas. También ha resaltado la inversión de 600 millones de euros destinada a la mejora de caminos rurales, así como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Frente a estas medidas, Márquez ha criticado la falta de actuación de la Junta de Andalucía, a la que acusa de limitarse a gestos sin respaldo económico. “Mientras un Gobierno toma decisiones y pone recursos sobre la mesa, en la Junta lo único que se escucha es silencio”, ha señalado.

La candidata socialista ha concluido defendiendo la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada con el sector agrícola, reafirmando el compromiso de su formación con el desarrollo y la sostenibilidad de una actividad fundamental para la provincia de Huelva.