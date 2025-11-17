María Márquez reclama a la Junta soluciones para las inundaciones en Nerva

La vicesecretaria general del PSOE-A y parlamentaria andaluza por Huelva, María Márquez, acompañada de representantes socialistas, visitó este domingo el barranco de Santa María en Nerva para mostrar su apoyo a los vecinos afectados por las recientes inundaciones.

En nombre del Partido Socialista de Andalucía, Márquez señaló que “hemos querido venir a acompañar a los vecinos y a las vecinas de Nerva, porque era imposible no sobrecogerse al ver las imágenes estos días a través de los medios, lo que nos ha llegado por WhatsApp y redes sociales, y la impotencia que sienten cuando corren peligro sus casas o sufren pérdidas”.

La parlamentaria subrayó que su visita tenía como objetivo “ponernos a la entera disposición de nuestros compañeros José Mas, secretario general del PSOE de Nerva, y de los concejales del Partido Socialista, así como del Gobierno local, para ayudar en todo lo que se estime necesario”.

Márquez recordó que “este problema no es nuevo, lamentablemente llevamos muchos años pidiendo que se resuelva, y no es ni siquiera la primera vez que los vecinos sufren las consecuencias de una inundación”. Reclamó a la Junta de Andalucía que priorice al municipio, señalando que “los que somos de pueblo queremos que en San Telmo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preste atención a los problemas y dificultades que tenemos”.

Criticó la gestión del Gobierno autonómico y recordó que “ya vino el Partido Popular en 2019 a decirnos que iban a arreglar todos los problemas de Santa María, y seis años después seguimos teniendo los mismos problemas. Nos han olvidado, porque no somos una prioridad para el Gobierno del Partido Popular”.

Márquez añadió que el PSOE ha presentado enmiendas año tras año en los presupuestos de la Junta para resolver este problema, pero “hemos recibido siempre el portazo de Moreno Bonilla. Ni una sola vez han incluido una cuantía económica para solucionarlo. Y cuando desde la oposición hemos señalado que se ha olvidado un año más, nos han dado con la puerta en la cara”.

La parlamentaria advirtió que esta falta de atención tiene “consecuencias terroríficas” para los vecinos, que viven con miedo cada vez que llueve. “Se les pone el cuerpo malo, tienen miedo de qué puede pasar, y la solución es muy sencilla, es la que lleva pidiendo el pueblo de Nerva desde hace años. Por eso queremos volver a pedirla al Gobierno de la Junta”.

Finalmente, Márquez anunció que el PSOE de Andalucía volverá a registrar una enmienda concreta y específica en los presupuestos, “que tiene nombre y apellido del pueblo de Nerva, basada en la petición que nos hacen los vecinos y vecinas, para garantizar que cuando llueva, se eviten riesgos y se protejan vidas y viviendas”.