María Márquez afea a Moreno Bonilla su “cinismo” de “suavón que manda a sus matones” a insultar al PSOE-A: “Lo de poli bueno ya no cuela”

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado la “hipocresía” e “irresponsabilidad” de Moreno Bonilla al asegurar, desde la Feria de Almería, que el PP “no insulta” sólo horas después de que su vicesecretario nacional de Política Autonómica, Elías Bendodo, apareciera “en guayabera y morenito de la playa” llamando “pirómana” a la directora general de Protección Civil en plena oleada de incendios en España.

Así lo ha asegurado María Márquez en una visita a fosas en exhumación en el cementerio de la Soledad de Huelva, junto a representantes de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática en la provincia onubense y de SOS Bebés Robados Huelva.

“Todo el mundo sabe en Andalucía que Moreno Bonilla es un suavón y que manda a su equipo, a los matones, a que digan lo que él no dice, porque va con carita de bueno”, ha advertido la también parlamentaria socialista andaluza.

Ha reclamado que desde el Gobierno andaluz y el PP-A “no tomen por tontos” a los andaluces y andaluzas, más cuando “sólo hay que entrar en las redes sociales del PP para ver que están todos los días haciendo memes insultando al presidente Pedro Sánchez o insultando a María Jesús Montero”. Ha dejado claro que la estrategia de Moreno Bonilla de “el poli bueno y el poli malo ya no cuela”.

Así las cosas, Márquez ha exigido a Moreno Bonilla que exija“de manera inmediata a Bendodo una rectificación” de su ofensa a la directora general de Protección Civil simplemente “porque es socialista y le cae mal. No puede hacer ese ejercicio de irresponsabilidad tan grande cuando estamos hablando de incendios”, ha remarcado.

En esta línea, ha demandado de nuevo a Moreno Bonilla “responsabilidad y respeto” como presidente de la Junta de Andalucía “que se fue a Japón la última semana de julio y ha estado tres semanas de vacaciones” en un verano de alto riesgo, con 93 incendios que afectan a un centenar de municipios y con unas 3.000 personas desalojadas en la comunidad.

A nivel general, la vicesecretaria general del PSOE-A ha reclamado a Moreno Bonilla y al PP-A que cesen en su radicalización partidista y vuelvan “a la senda” de la defensa de los valores democráticos y la memoria histórica en Andalucía.

Márquez ha considerado que “era mejor” el PP-A que no votaba en contra de la ley andaluza de Memoria Democrática que el partido de derechas que ahora, con Moreno Bonilla, “se radicaliza y habla de batallitas del abuelo” al referirse a las políticas de búsqueda de verdad, justicia y reparación de personas represaliadas y asesinadas por el régimen franquista y de familias con bebés robados.

Defensa de los espacios de consenso político y social

“Hay que ir a espacios comunes de consenso, de valores, de sociedad”, ha defendido la representante socialista, y ha subrayado que “en una sociedad justa y democrática, nadie debería oponerse a que una persona pueda conseguir los restos de un familiar que, en un momento de nuestra historia, fue represaliado, fue asesinado, le rebataron la vida”.

Ha certificado que, desde el PSOE-A, “queremos saber la verdad” y ha resaltado el ”compromiso real” demostrado por el Gobierno de España con la memoria democrática en Andalucía, con la inversión de medio millón de euros en el cementerio onubense en trabajos en los que ya se han exhumado 161 cuerpos de unos 600 enterrados, según calculan los profesionales.

Márquez ha resaltado, además, el impulso socialista en la modificación en 2007 de la ley andaluza de Memoria Democrática para incluir como víctimas a bebés robados y sus familias entre 1940 y 1990, insistiendo en que este cambio salió adelante sin votos en contra porque, en aquel momento, la derecha de PP-A y Ciudadanos se abstuvo. “Esto debería hacer reflexionar al PP-A, porque creo que era mejor el PP-A que no votaba en contra de esta ley que el PP-A que ahora se radicaliza y habla de las batallitas del abuelo”, ha insistido.

Ha remarcado que, en contraste, para el PSOE de Andalucía y de Huelva “es importante” apoyar el trabajo de las asociaciones memorialistas, de sus técnicos y de las familias afectadas, porque, según ha asegurado, “estamos rozando la verdad, estamos abriendo fosas precisamente para coger el hilo que cierre definitivamente las heridas y que consolide los valores democráticos que nos inspiran en nuestra lucha diaria”.

Socialistas “en el tajo”

Sobre una hipotética convocatoria electoral autonómica, María Márquez ha señalado que corresponde a Moreno Bonilla “pulsar el botón” para llamar a las urnas a los andaluces y andaluzas y ha garantizado que, sea cuando sea la fecha que elija el presidente, en el PSOE-A “nos pillará trabajando”.

“Nosotros estamos en el tajo, en la tarea, en los problemas que le importan a los andaluces y andaluzas”, ha remarcado, y ha añadido que el PSOE-A está centrado, igualmente en denunciar la “mala gestión” del Gobierno del PP y “lo que sufren” los ciudadanos y ciudadanas por culpa de esa mala gestión, especialmente por “la privatización clara de la sanidad en nuestra comunidad autónoma” por decisión de Moreno Bonilla.

Lo mismo ocurre, según ha afirmado Márquez, con la gestión del PP en la Junta sobre la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. Ha exigido a Moreno Bonilla una “actitud propositiva” y que demuestre de verdad que tiene “un corazón que no le cabe en el pecho”, en vez de recurrir “a los juzgados para no recibir a niños y niñas que vienen solos, sin padre ni madre, huyendo de la muerte y la miseria”.