María Eugenia Limón: “El PSOE inicia el curso político con dos prioridades: la defensa de la sanidad pública y la denuncia de la brutal subida del agua”

El PSOE de Huelva inicia su curso político con dos prioridades. Así, lo ha manifestado en rueda de prensa su secretaria general, María Eugenia Limón. Por un lado, “defender la sanidad pública, que como sabéis está en un estado crítico desde el gobierno del Partido Popular por la gestión que está haciendo Moreno Bonilla”. Y por otro, “un tema muy importante que nos preocupa y ocupa, y lo veníamos denunciando como es la denuncia sobre la brutal subida del recibo del agua que el PP ha impuesto a las familias onubenses”.

Limón subrayó que “hablar de sanidad es hablar de un drama que está sufriendo la provincia de Huelva, y todos lo sabemos porque a lo largo de todo este año hemos conocido testimonios desgarradores de familias onubenses que han llamado a nuestras puertas para contarnos la situación que están viviendo. Estamos hablando de un colapso generalizado, falta de profesionales continuamente, centros cerrados en verano, listas de espera interminables”.

La dirigente socialista recordó casos concretos: “Este verano precisamente en el Hospital Juan Ramón Jiménez hablamos de José, el padre de un niño ingresado en oncología que denunciaba que su hijo estaba soportando más de 35 grados en la planta sin aire acondicionado”.

En este contexto, Limón señaló que “tenemos una candidata al frente, María Jesús Montero, en el Ministerio de Hacienda, que ha hecho que Andalucía reciba más de 8.500 millones de euros al año que lo hacía con Mariano Rajoy. Andalucía es la comunidad de toda España más beneficiada por la quita de la deuda de Huelva. ¿De verdad nos dicen esto a los onubenses? La realidad en la provincia de Huelva es que Moreno Bonilla ha desviado 533 millones de euros a la sanidad privada mientras que está asfixiando a los hospitales públicos”.

Sobre la subida del agua, Limón insistió en que “la realidad es que en este mes los vecinos de la provincia de Huelva, cuyos pueblos y ayuntamientos estén acogidos a Giahsa, notarán una subida en su recibo de entre el 22% y el 106%. Por ejemplo, si cogemos una factura cualquiera de una vecina, una factura básica, de una familia en la que tiene cuatro miembros, en la que te dicen que no puede superar tres metros cúbicos por cada miembro al mes el uso del agua, en abastecimiento le va a subir un 21,7%, en vertido un 22%, en alcantarillado un 22% y en residuos urbanos un 21%. Esta familia tendrá que desembolsar este año más de 100 euros en lo que tenía destinado en su previsión de gastos durante todo el mes para la factura del agua”.

Según añadió, el PP “lo ha hecho este verano, por la puerta de atrás, cuando nadie estaba pendiente del Boletín Oficial de la Provincia. Una subida que, como bien sabéis, viene de la mano de esos municipios que han entrado también por la puerta de atrás, saltándose los estatutos en la Mancomunidad de Agua”.

Limón concluyó asegurando que mientras “en Huelva seguimos sin materno infantil, sin chares, sin carretera digna, ahora encima el PP nos sube el recibo del agua. Moreno Bonilla siempre tiene la costumbre de apretar siempre a los mismos”, ha concluido.