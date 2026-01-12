María Eugenia Limón defiende la actuación del Gobierno en Matalascañas y pide “trabajar para buscar soluciones a largo plazo”

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que el Gobierno de España “no ha dejado de actuar ni un solo minuto en Matalascañas” y ha reclamado dejar a un lado la confrontación política para centrarse en la búsqueda de soluciones estables frente a los efectos del cambio climático en el litoral onubense.

A preguntas de los periodistas, Limón ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con esta zona costera, subrayando que los trabajos de aportación de arena se mantienen desde el pasado mes de noviembre, con una breve pausa durante las fechas navideñas, y que se han retomado de nuevo a partir del 5 de enero. En este sentido, ha señalado que la situación de Matalascañas no es un caso aislado, sino un problema que afecta a numerosas playas de la provincia y del conjunto del litoral español.

La dirigente socialista ha insistido en la necesidad de actuar con medidas a corto plazo, como la regeneración de arena y la rehabilitación del paseo marítimo, pero también con soluciones estructurales que garanticen la seguridad y la permanencia de los vecinos en sus viviendas. Por ello, ha defendido que “no es el momento de la crispación”, en alusión a la postura del alcalde de Almonte, sino de cooperación institucional para dar respuesta a una situación que considera prioritaria.

En este contexto, Limón ha expresado su confianza en que la reunión prevista para el próximo miércoles sirva para avanzar en soluciones concretas y reducir el clima de tensión política, al tiempo que ha recalcado que el PSOE está trabajando desde el primer momento con medios materiales y humanos para abordar el problema “de la manera menos dañina posible para los vecinos”.

En otro orden de asuntos, la secretaria general del PSOE de Huelva ha respondido a las recientes declaraciones del presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, sobre los Chares pendientes en la provincia, calificándolas de “otra mentira más”. Limón ha acusado al Partido Popular de acumular “siete años sin hacer absolutamente nada”, con promesas incumplidas y falta de compromiso con la sanidad pública onubense.

Según ha señalado, durante ese periodo el PP ha generado confusión sobre el futuro de estos centros sanitarios, planteando cambios de denominación y posibles modificaciones de ubicación sin concretar avances reales. A su juicio, esta actitud responde a una estrategia basada en el ruido político y la confrontación, con el objetivo de eclipsar las actuaciones del Gobierno de España.

Finalmente, María Eugenia Limón ha lamentado que el PP, a su entender, esté más centrado en la crispación que en atender las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía, tanto en materia sanitaria como en la protección del litoral, ámbitos que considera prioritarios para el presente y el futuro de la provincia de Huelva.