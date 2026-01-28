María Eugenia Limón apela al respeto y la unidad tras la tragedia que ha sacudido a Huelva

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en la sede del partido en Huelva visiblemente afectada por la tragedia que ha golpeado a la provincia, una tragedia que, según ha señalado, “nos rompe también como personas y como onubenses”.

Limón ha comenzado su intervención trasladando un “respeto absoluto” a las familias de las personas fallecidas y a aquellas cuyos familiares permanecen hospitalizados. “Cuando hay dolor no cabe nada más que acompañar y estar”, ha afirmado, insistiendo en que este es el momento de la unidad y de la empatía. La dirigente socialista ha reconocido que la tragedia ha tenido un impacto directo en su organización, con la pérdida de compañeros, amigos y conocidos.

En su comparecencia, ha defendido que “el dolor tiene que unirnos” y que la ciudadanía espera de los responsables políticos que estén al lado de las familias en estos momentos tan duros. “Somos conscientes de que nada va a reparar esa pérdida, pero tenemos la obligación de no dejar solo a nadie”, ha subrayado.

La senadora ha puesto en valor la actuación del Gobierno de España, asegurando que ha estado presente “desde el minuto uno” y agradeciendo especialmente el trabajo de la subdelegada del Gobierno en Huelva, que ha permanecido al frente del operativo desde el inicio de la emergencia.

Limón ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas del accidente. Se trata, según ha explicado, de ayudas inmediatas, en un único pago, compatibles con los seguros y exentas de tributación, cuyo objetivo es evitar que al dolor emocional se sume una angustia económica. “La incertidumbre económica no puede añadirse al dolor que ya tienen las familias”, ha recalcado.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno impulsará cambios normativos para que el Estado pueda anticipar indemnizaciones en accidentes colectivos, evitando que las víctimas tengan que esperar años a resoluciones administrativas o judiciales. “Las víctimas no pueden esperar”, ha concluido, insistiendo en que acompañar, estar y responder con rapidez es ahora la principal responsabilidad de las instituciones.