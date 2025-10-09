“Alguien que conocía el problema de los cribados en el cáncer de mama y no tomó medidas no merece ser presidente de Andalucía”, denuncia Manuel Gavira

Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, ha denunciado este miércoles la grave acumulación de pruebas pendientes de análisis en Huelva: “¡20.000 pruebas pendientes!”, afirmó, subrayando que los sindicatos ya habían alertado sobre la magnitud del problema. Inicialmente, la Junta había informado de solo cuatro casos, una cifra que Gavira calificó de “inaceptable” frente a la realidad.

En declaraciones a los medios, Gavira criticó la actuación de la consejera de Hacienda, quien, en su opinión, “balbuceó” al intentar dar explicaciones tras la supuesta dimisión de la consejera de Salud. “No saben dar explicaciones porque no saben el problema que tienen encima”, añadió, recordando que durante tres años las asociaciones andaluzas habían advertido sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama.

El portavoz de Vox insistió en que “alguien que conoce esto y no toma medidas el primer día no merece ser presidente de Andalucía”, al tiempo que cuestionó la gestión del gobierno andaluz ante una situación que afecta a miles de mujeres.