Manuel Andrés González: “Exigimos al Gobierno que cumpla con las inversiones en Huelva”

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, presidió este martes una reunión con diputados nacionales, senadores y parlamentarios andaluces en el inicio del curso político, donde se marcaron las líneas de trabajo para el desarrollo de la provincia.

Durante su intervención, González subrayó el impulso logrado por Huelva bajo un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, frente a un Gobierno central que, a su juicio, “sigue sin atender las necesidades de la provincia”. El presidente provincial criticó el agravio histórico en infraestructuras: “Huelva lidera la inversión por habitante en Andalucía con 591 euros por onubense en los últimos presupuestos, pero Pedro Sánchez y María Jesús Montero mantienen la situación crítica en el ferroviario, las infraestructuras hídricas y nuestras carreteras”.

González recordó que desde 2019, el Gobierno andaluz ha invertido más de 250 millones de euros en infraestructuras hídricas, ha construido siete nuevos centros de salud y ha desbloqueado proyectos históricos como el Hospital Materno-Infantil, entre otras actuaciones.

El líder popular afirmó que seguirán trabajando para mejorar la vida de los onubenses y que insistirán al Gobierno de España en atender las demandas de la provincia.

A la reunión asistieron, además, la secretaria general y parlamentaria andaluza Berta Centeno; los diputados nacionales Bella Verano y Manuel García Félix; los senadores Carmelo Romero y Juan Manuel González, y los parlamentarios andaluces Alejandro Romero, Juan Antonio Márquez y Paqui Rosa.