Manuel Andrés González destaca los “efectos positivos en Huelva” de la séptima bajada de impuestos de Juanma Moreno

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor la séptima bajada de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno, insistiendo en los “efectos positivos” que tendrá para las familias andaluzas.

“Ahora las familias pueden deducirse hasta 1.200 euros por el alquiler de la vivienda y hasta 100 euros por los gastos en deporte o por tener una mascota”, señaló González, quien subrayó que estas medidas son una muestra clara de que “Andalucía ha pasado de ser un infierno fiscal con el PSOE a convertirse en la segunda comunidad más competitiva en términos fiscales, solo por detrás de Madrid”.

El dirigente popular destacó que, desde 2019, “el Gobierno de Juanma Moreno ha bajado los impuestos en siete ocasiones, permitiendo a los andaluces ahorrar más de 1.000 millones de euros al año. Esto no solo alivia la carga fiscal de las familias, sino que mantiene la inversión en servicios públicos como Sanidad, Educación y Servicios Sociales”.

“Con estas deducciones, los menores de 35 años y los mayores de 65 podrán ahorrar hasta 1.200 euros al año en vivienda, más del doble de lo que se permitía bajo los gobiernos del PSOE en 2018. Además, los andaluces podrán beneficiarse de deducciones de hasta 100 euros por la práctica deportiva y por tener mascotas o animales de asistencia”, agregó González.

El presidente del PP onubense concluyó destacando que estas medidas consolidan a Andalucía como “una comunidad competitiva y moderna, que cumple sus compromisos con los ciudadanos, reduce la presión fiscal y apuesta por la prosperidad de las familias”.