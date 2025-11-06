Manuel Andrés González defiende a la concejal de Hinojos y se desmarca de las declaraciones de Carmelo Romero sobre los cribados

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha salido este jueves en defensa de la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Hinojos, Macarena Cabello, tras la polémica generada por sus declaraciones en el Pleno municipal sobre los retrasos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. González ha señalado que sus palabras “se sacaron completamente de contexto” y ha recordado que Cabello “es paciente oncológica, por lo que tiene especial sensibilidad en este tema”.

“Yo he escuchado el Pleno íntegro y esas declaraciones están sacadas de contexto de manera completamente interesada por el PSOE”, afirmó González, subrayando que la edil “se limitó a ofrecer datos objetivos, sin cuestionar en ningún momento la situación ni restar importancia al problema”.

Por otro lado, el dirigente popular se refirió también a las palabras del senador del PP y exalcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, quien había apuntado que la responsabilidad de la crisis de los cribados recaía en el personal sanitario. González fue claro al respecto: “No comparto esas declaraciones”.

El presidente provincial recordó que “ya ha habido dimisiones políticas, como la de la propia consejera de Salud, lo que demuestra que se han asumido responsabilidades políticas”.