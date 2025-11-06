Gaviño: “El PP condena a Huelva a ser la gran olvidada”

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha denunciado hoy “la gestión irresponsable y opaca” del Gobierno andaluz en la crisis sanitaria que afecta a miles de mujeres andaluzas tras los fallos en los cribados de cáncer de mama. En una rueda de prensa, Gaviño acusó al Partido Popular de “repetir su manual de crisis” y “dejar desamparada a la ciudadanía en uno de los peores momentos para la sanidad pública andaluza”.

“El Gobierno de Moreno Bonilla ha seguido paso a paso la misma estrategia de siempre: primero callar, luego minimizar, después repartir culpas y finalmente esconder la verdad”, afirmó el dirigente socialista, recordando que “han tardado dos años en reaccionar ante la mayor negligencia sanitaria de la historia de Andalucía”.

Gaviño repasó los errores de gestión que, a su juicio, “han agravado una situación dramática para muchas familias”. Criticó que el Ejecutivo andaluz “intentara ridiculizar el dolor de las afectadas hablando de errores informáticos” y señaló que “incluso llegaron a culpar a las propias víctimas o a los profesionales sanitarios”.

El parlamentario socialista denunció además la falta de transparencia en las destituciones realizadas por la Junta de Andalucía, “sin que nadie haya explicado las causas ni asumido responsabilidades”, y acusó al Gobierno de “mentir” con falsas promesas de contrataciones masivas: “¿De dónde van a salir esos miles de médicos si los han echado o los han empujado a la privada?”, se preguntó.

Para Gaviño, la realidad es clara: “Cada día es más difícil conseguir cita en los centros de salud, las urgencias están colapsadas, los hospitales comarcales no avanzan y Huelva sigue siendo la única provincia sin hospital materno-infantil ni unidades de referencia como la de ICTUS o cirugía vascular”.

El dirigente socialista subrayó que “el dinero de la sanidad pública no está en los hospitales ni en los centros de salud, sino en los bolsillos de la sanidad privada”, acusando al PP de “convertir derechos básicos en negocios”.

Por todo ello, hizo un llamamiento a la ciudadanía onubense para que participe masivamente en la concentración convocada este domingo 9 de noviembre, a las 12 del mediodía, frente a la Delegación de Salud. “Huelva es la provincia más castigada y debemos levantar la voz. Nos va la vida, literalmente, en defender nuestra sanidad pública”, concluyó.