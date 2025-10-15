Maite Rodríguez subraya el compromiso del PSOE con las mujeres rurales y acusa al PP de abandono sanitario

La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva y alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez, ha puesto de relieve este miércoles, Día Internacional de las Mujeres Rurales, el trabajo del Partido Socialista para fomentar la igualdad y visibilizar el papel de las mujeres en el mundo rural, al tiempo que ha denunciado el “abandono absoluto” del PP en materia sanitaria en Andalucía.

Rodríguez ha advertido que el Gobierno de Moreno Bonilla está poniendo en riesgo la salud de miles de mujeres rurales, especialmente en lo relativo a su derecho a una sanidad pública de calidad y a programas preventivos esenciales, como el cribado del cáncer de mama, un servicio que, según la socialista, podría salvar vidas.

“La igualdad no puede quedarse en palabras bonitas un día al año. Hoy alzamos la voz para defender su derecho a una vida saludable y segura, con atención sanitaria digna y accesible para todas las mujeres, vivan donde vivan”, ha señalado Rodríguez, recordando que la población femenina rural representa un porcentaje significativo de la provincia, por lo que cualquier recorte o negligencia tiene un impacto directo en su bienestar.

La dirigente socialista ha reprochado al PP que, en estos años de gobierno en Andalucía, haya deteriorado los servicios públicos y no haya reconocido la labor de las mujeres rurales, especialmente las auxiliares de ayuda a domicilio, a quienes se les han negado mejoras salariales y laborales.

Maite Rodríguez ha reiterado el apoyo del PSOE a las asociaciones de mujeres rurales y ha reafirmado el compromiso de su partido en la lucha contra cualquier tipo de desigualdad o discriminación que impida alcanzar una igualdad real, independientemente del lugar de residencia.

“Con el trabajo y esfuerzo de las mujeres, muchas veces invisibilizado, se ha sostenido el pasado, presente y futuro de nuestras zonas rurales”, concluyó la socialista.