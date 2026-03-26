Luis Albillo: “No quiero seguir en un partido donde discrepar se resume en ‘esto son lentejas’”

El concejal del Ayuntamiento de Huelva Luis Albillo formalizará este viernes su paso a la condición de no adscrito, culminando así su salida del Grupo Municipal Socialista tras una trayectoria de más de 25 años vinculado al PSOE y cerca de doce como integrante del grupo municipal.

En un extenso comunicado, Albillo ha explicado los motivos de una decisión que califica de “difícil, pero meditada”, basada en un desacuerdo prolongado con la dirección actual del partido. “No puedo hablar de una única causa, pero sí del desacuerdo a numerosos posicionamientos”, señala, apuntando tanto al ámbito local como a otras estructuras orgánicas.

El edil ha sido especialmente crítico con el funcionamiento interno del partido y la falta de debate en la toma de decisiones. En este sentido, denuncia que tras las últimas elecciones municipales se adoptaron estrategias sin contar con los miembros del grupo ni con los órganos correspondientes. “Se trasladó una decisión ya tomada, sin debate previo y sin haberla llevado a la ejecutiva local”, afirma, lo que, según explica, marcó un punto de inflexión en su relación con el PSOE.

A partir de ese momento, Albillo asegura que decidió dar “un paso al lado”, limitando su papel a la asistencia a los plenos municipales y manteniendo la disciplina de voto, aunque sin participar en la toma de decisiones internas, a la espera de posibles cambios en el rumbo del partido que finalmente no se han producido.

En su comunicado, el concejal también responde al PSOE tras anunciarse su expulsión, aclarando que su desvinculación no es reciente. “Es imposible expulsar a alguien de una organización a la que ya no pertenece”, afirma, recordando que hace tres años dejó de abonar las cuotas y abandonó sus responsabilidades en la ejecutiva local, sin que, según denuncia, nadie se interesara entonces por los motivos.

Albillo cuestiona además la falta de autocrítica en el partido tras los resultados electorales y advierte de las consecuencias de mantener la actual línea política. “Cuando la táctica de los actuales dirigentes consiste en afirmar que todo está bien, sin practicar la más mínima autocrítica, considero que, si nada se cambia, todo seguirá exactamente igual”, señala, alertando de que el PSOE se dirige “con claridad hacia un nuevo fracaso electoral”.

El ya concejal no adscrito también ha defendido su posición frente a las críticas internas, subrayando que “la lealtad ha de ser bidireccional” y asegurando que las “traiciones” a las que alude el partido también se han producido hacia los militantes y votantes.

En uno de los pasajes más contundentes del comunicado, Albillo resume su malestar con la situación interna del PSOE: “No quiero seguir perteneciendo a un partido donde cuando manifiesto mi discrepancia tengo que escuchar ‘esto son lentejas’”, una frase con la que simboliza, a su juicio, la falta de pluralidad y debate.

Asimismo, ha dejado claro que no entregará su acta de concejal, rechazando la petición del partido y defendiendo su legitimidad como representante público. “No pienso ceder este espacio a quienes quieren seguir haciendo exactamente lo mismo”, afirma.

Pese a su salida del grupo municipal socialista, Albillo reivindica su identidad política y su compromiso ideológico. “Seguiré siendo socialista y, como tal, actuaré”, concluye, insistiendo en que su decisión responde a una cuestión de coherencia personal y política.