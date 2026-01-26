Lourdes Martín acusa a Moreno Bonilla de “condenar a Gibraleón a una sanidad de riesgo”

La alcaldesa de Gibraleón y coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Nuevos Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de “abandonar deliberadamente” al municipio y de poner en peligro la vida de sus vecinos al negarse a restituir el segundo equipo de urgencias y una ambulancia en el centro de salud local.

Martín ha afirmado que esta situación “no es un problema de gestión, sino una decisión política consciente del PP”, advirtiendo de que Gibraleón se encuentra “condenada a una sanidad de riesgo, sin segundo equipo de urgencias y con el centro de salud al borde del colapso”. Según ha denunciado, cuando el único equipo de urgencias sale a atender un aviso, el centro queda completamente vacío, sin ningún profesional sanitario disponible.

La alcaldesa ha alertado de que esta realidad obliga a los vecinos a desplazarse al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, incluso en casos urgentes, y ha señalado que “estamos jugando a la ruleta rusa con la salud de la gente”. En este sentido, ha advertido de que “si ocurre una desgracia, habrá responsables políticos con nombres y apellidos”.

Lourdes Martín ha recordado que el segundo equipo de urgencias y la ambulancia fueron retirados tras la pandemia y que nunca se han devuelto, a pesar de que el Ayuntamiento invirtió recursos propios para dotar al centro de salud de la infraestructura necesaria. “La Junta ha utilizado la pandemia como excusa para recortar y ha convertido lo provisional en permanente”, ha reprochado.

Asimismo, ha denunciado el colapso de la Atención Primaria, asegurando que conseguir una cita médica se ha convertido en una “carrera de obstáculos”, con esperas que pueden alcanzar entre 15 y 21 días. “Esto no es mala suerte, es el resultado directo de los recortes del PP, que expulsan a la gente del sistema público y empujan a quien puede permitírselo a la sanidad privada”, ha añadido.

La alcaldesa ha concluido asegurando que “Gibraleón no va a resignarse ni a callar” y ha exigido la restitución inmediata del segundo equipo de urgencias y de la ambulancia, advirtiendo de que el Gobierno andaluz será el único responsable si continúa ignorando esta situación.