Juventudes Socialistas de Huelva inician el curso político en San Juan con un llamamiento al compromiso juvenil

San Juan del Puerto se convirtió este jueves en el punto de partida del nuevo curso político de Juventudes Socialistas de Huelva. El acto, celebrado en la localidad, reunió a referentes del PSOE andaluz y provincial en un encuentro marcado por los mensajes de ilusión, compromiso y reivindicación de una juventud protagonista del cambio político en Andalucía.

La cita contó con la participación de Rafa Domínguez, secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, junto a la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez; la secretaria general del PSOE de San Juan y alcaldesa del municipio, Rocío Cárdenas; la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, y el presidente provincial, Manuel Eugenio Romero, además de parlamentarios y representantes socialistas de toda la provincia.

María Márquez centró su intervención en la defensa de lo público y en la necesidad de “abrir un nuevo tiempo en Andalucía con mujeres valientes al frente de la Junta”. Criticó la gestión sanitaria y educativa del Gobierno andaluz y recalcó que “los socialistas estamos aquí por la gente, a la que nos debemos, con un reto histórico por delante”.

Por su parte, Rafa Domínguez llamó a la militancia joven a dar un paso al frente: “Ahora es el momento de implicarnos, sin miedo y con educación”. Recordó los avances del Gobierno central en materia de empleo y pensiones, al tiempo que denunció las carencias en sanidad y dependencia en Andalucía.

La alcaldesa de San Juan, Rocío Cárdenas, apeló a las nuevas generaciones a “tomar el testigo de quienes lo tuvieron más difícil” y subrayó la importancia de mantener la fuerza del socialismo en el municipio: “San Juan es hogar y origen de transformación, un pueblo socialista que demuestra que el compromiso se hace posible con valentía”.

El encuentro sirvió para escenificar el arranque del curso político de Juventudes Socialistas en la provincia, con un mensaje común: orgullo de identidad, rechazo a los recortes y una apuesta clara por la igualdad y la defensa de los servicios públicos.