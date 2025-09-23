Juventudes Socialistas denuncian la falta de transporte digno para estudiantes de FP en Huelva

El secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Rafa Domínguez, ha denunciado la escasez de líneas de autobús que permitan a los jóvenes de la provincia desplazarse hasta los institutos de Formación Profesional en la capital.

Domínguez señaló casos como el de estudiantes de Moguer, Ayamonte, Lepe o Cartaya, que deben madrugar en exceso, recorrer largos trayectos o incluso costearse autobuses privados para poder asistir a clase. “No puede ser que los jóvenes pierdan hasta 12 horas al día solo para estudiar”, advirtió.

El dirigente socialista responsabilizó a la Junta de Andalucía y al Consorcio Metropolitano de Transportes, reclamando soluciones inmediatas. “La educación pública está en peligro por la incompetencia y los recortes del gobierno andaluz. Ningún joven debe verse impedido de estudiar por falta de transporte”, concluyó.