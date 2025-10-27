“Huelva no puede quedarse atrás”, advierte Rogelio Pinto y llama a movilizarse por la sanidad pública
El secretario de Sanidad del PSOE denuncia recortes, falta de transparencia y problemas en el cribado de cáncer de mama mientras anima a participar en la manifestación de mañana
El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha criticado duramente la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía durante un acto frente a San Telmo, asegurando que “Andalucía habló alto y claro” y subrayando la necesidad de defender una sanidad pública digna y transparente.
Pinto señaló que miles de mujeres salieron a las calles para exigir el fin de los recortes, la falta de dignidad en la atención sanitaria y la desinformación sobre la crisis en el cribado del cáncer de mama. En Huelva, recordó que, pese a las declaraciones de la delegada provincial de Salud negando casos, existen “con nombre y apellidos” mujeres afectadas, y denunció que el Gobierno andaluz y el Partido Popular se esconden detrás de mentiras.
El dirigente socialista calificó a Huelva como la provincia más castigada por la falta de inversión, con infraestructuras insuficientes y las listas de espera más largas de Andalucía. “Esto es intolerable y no podemos permanecer callados”, afirmó, al tiempo que animó a la ciudadanía, asociaciones y profesionales a sumarse a la gran movilización convocada por ANUSAR mañana en la rotonda de los bomberos a las 17:30.
Pinto insistió en que la defensa de la sanidad pública es un derecho fundamental y una cuestión de vida, y reclamó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al Partido Popular que cumplan con sus responsabilidades, inviertan en la sanidad pública y dejen de desviar recursos hacia la privada.
El PSOE de Huelva refuerza así su compromiso con la marea blanca y con la ciudadanía para exigir una atención sanitaria universal, gratuita y de calidad, especialmente en un contexto en el que la provincia continúa sufriendo demoras en diagnósticos, operaciones y consultas que afectan directamente a la vida de los pacientes.