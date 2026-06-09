Huelva Existe reclama a la Junta más prevención tras la oleada de incendios en la provincia

Huelva Existe ha mostrado su preocupación por la sucesión de incendios forestales registrados en las últimas semanas en distintos puntos de la provincia y ha reclamado a la Junta de Andalucía medidas urgentes para reforzar la prevención y protección de los espacios naturales.

La formación provincial señala que los incendios declarados recientemente en zonas como Doñana, las Marismas del Odiel, Cartaya, Lepe, Villanueva de los Castillejos o San Bartolomé de la Torre han generado inquietud entre la ciudadanía y consideran necesario analizar si los actuales planes de prevención están funcionando de forma adecuada.

Desde Huelva Existe recuerdan que la provincia cuenta con un patrimonio natural de gran valor ambiental, económico y turístico, por lo que consideran prioritario reforzar las actuaciones dirigidas a la conservación de montes, espacios protegidos y entornos rurales.

La organización exige a la Junta información detallada sobre las medidas preventivas desarrolladas durante los últimos meses, así como sobre los recursos humanos, técnicos y económicos destinados a la lucha contra incendios en la provincia de Huelva.

Asimismo, reclama actuaciones inmediatas para reforzar la vigilancia forestal, la limpieza de montes y cortafuegos, el mantenimiento de las zonas de riesgo y los sistemas de detección y respuesta rápida ante posibles incendios.

Huelva Existe sostiene que no se debe normalizar la repetición de incendios en distintos puntos de la provincia en un corto periodo de tiempo y considera necesario evaluar la eficacia de los planes de prevención actualmente vigentes.

La formación ha asegurado que continuará realizando un seguimiento de esta situación y reclamando medidas que contribuyan a proteger el patrimonio natural onubense y a evitar que episodios similares vuelvan a repetirse en el futuro.