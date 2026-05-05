Huelva Existe denuncia el “olvido” de la provincia en el debate electoral de RTVE

La formación política Huelva Existe ha mostrado su malestar tras el debate electoral a cinco celebrado en Radiotelevisión Española, al considerar que la provincia volvió a quedar fuera del foco de las propuestas de los principales candidatos.

Desde el partido han criticado que durante el encuentro no se abordaran cuestiones clave para Huelva, como el déficit de infraestructuras o las necesidades históricas que, según señalan, siguen sin respuesta por parte de las administraciones.

“Hemos sido completamente ignorados”, sostienen desde la formación, que interpreta este hecho como un reflejo del “olvido institucional” que, a su juicio, sufre la provincia desde hace años.

Huelva Existe denuncia que esta situación se repite en cada ciclo electoral, asegurando que “solo se acuerdan de Huelva cuando llegan las elecciones”, mientras que posteriormente las reivindicaciones de la provincia quedan relegadas.

Ante este escenario, la formación hace un llamamiento a la ciudadanía para que apueste por una representación propia que sitúe los intereses de Huelva en el centro del debate político.

Desde el partido defienden que su proyecto nace con el objetivo de dar voz a la provincia y reivindicar soluciones a problemas estructurales, insistiendo en la necesidad de “acabar con décadas de abandono” y de impulsar medidas que garanticen el desarrollo y el futuro del territorio.