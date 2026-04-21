Huelva Existe acusa al Gobierno de usar la provincia como escenario electoral mientras siguen bloqueadas sus infraestructuras

Huelva Existe ha denunciado la falta de un compromiso real del Gobierno de España con la provincia tras la reciente visita institucional del pasado 19 de abril a Gibraleón, que califica como un acto de carácter electoral sin medidas concretas para resolver los problemas estructurales del territorio.

Desde la formación aseguran que Huelva “no necesita más gestos ni titulares”, sino inversiones urgentes que permitan desbloquear una situación que consideran estancada, con infraestructuras paralizadas y proyectos pendientes desde hace años.

En este sentido, Huelva Existe ha enumerado una serie de actuaciones prioritarias que, según subrayan, siguen sin ejecutarse. Entre ellas, la mejora de las carreteras nacionales en mal estado, el desdoble del túnel de San Silvestre, una solución definitiva para la presa de Alcolea o la ejecución del tercer carril de la A-49.

Asimismo, han reclamado la modernización del sistema ferroviario, que consideran obsoleto, y la adopción de medidas urgentes en la carretera hacia Extremadura para reforzar la seguridad, como la implantación de un carril reversible.

La formación insiste en que estas reivindicaciones no son nuevas, sino compromisos reiterados que han sido aplazados en el tiempo sin avances significativos. Por ello, critican que la provincia continúe siendo escenario de visitas puntuales sin que se traduzcan en soluciones reales.

Huelva Existe ha asegurado que seguirá denunciando lo que considera un “abandono institucional” y ha reiterado su exigencia de que la provincia deje de ser olvidada, reclamando un trato justo y acorde a sus necesidades.