El Hospital Materno-Infantil de Huelva dará un “salto histórico” en la sanidad provincial, según el PP

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que el Hospital Materno-Infantil supondrá un “avance histórico” en la sanidad de la provincia, transformando una promesa pendiente de los gobiernos anteriores en una infraestructura real con calendario y presupuesto definido.

González, acompañado por la secretaria general de los Populares onubenses, Berta Centeno, visitó la zona junto al Hospital Juan Ramón Jiménez donde se levantará este nuevo centro sanitario. Subrayó que mientras los anteriores gobiernos del PSOE realizaron promesas incumplidas, el actual Ejecutivo andaluz hace que los proyectos “avancen y se conviertan en realidades”.

El Materno-Infantil contará con una inversión de casi 85 millones de euros, más de 36.000 metros cuadrados y 125 camas. Su construcción permitirá liberar espacio en el Hospital Juan Ramón Jiménez, potenciando consultas y áreas en otras especialidades. Entre los servicios previstos destacan UCI neonatal, hospitalización pediátrica, bloque obstétrico y quirúrgico, urgencias específicas y consultas externas, con capacidad para atender más de 64.000 consultas anuales.

Actualmente, la Junta de Andalucía ha ampliado el plazo de presentación de ofertas para la construcción del hospital hasta el 25 de septiembre, con el objetivo de favorecer la concurrencia de empresas al concurso público. Las obras están previstas que comiencen entre finales de 2025 y principios de 2026.

González resaltó que la nueva infraestructura supondrá un antes y un después en la sanidad onubense, ofreciendo un hospital de vanguardia que se convertirá en referencia en la atención a madres, niños y jóvenes, beneficiando a miles de familias de la provincia.