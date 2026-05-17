La Granada de Riotinto, primer municipio escrutado de la provincia de Huelva

La Granada de Riotinto se ha convertido este domingo en el primer municipio de la provincia de Huelva en completar el escrutinio de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El recuento deja una ajustadísima victoria del Partido Popular, que obtiene 43 votos y el 37,39 por ciento del total, apenas un voto más que el PSOE-A, que suma 42 papeletas y el 36,52 por ciento.

Por detrás se sitúa VOX, con 11 votos y un 9,56 por ciento, seguido de Adelante Andalucía, que alcanza 7 votos y el 6,08 por ciento. Por Andalucía logra 5 votos, equivalentes al 4,34 por ciento.

La pequeña localidad de la Cuenca Minera ha sido la más rápida de toda la provincia en cerrar el recuento electoral tras el cierre de las mesas a las 20.00 horas.