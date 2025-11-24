El Gobierno andaluz destina 8 millones de euros a los agricultores de la Corona Norte

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la rapidez y agilidad del Gobierno andaluz tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del proyecto de Orden que regula las subvenciones complementarias para agricultores de la Corona Norte de Doñana. La inversión inicial asciende a 8 millones de euros y beneficiará a las primeras 400 hectáreas, con un reparto de 20.000 euros por hectárea, complementando las ayudas estatales y provinciales.

González ha explicado que “a medida que el Estado amplíe su convocatoria y resuelva nuevas ayudas, la Junta incrementará también su compromiso financiero, que inicialmente alcanzará los 24 millones de euros para 1.200 hectáreas”. Según el dirigente popular, el acuerdo firmado en 2023 con la participación de los agricultores permite resolver problemas heredados de gobiernos socialistas anteriores, garantizando un respaldo económico sólido y coordinado entre las administraciones para el sector agrario de la zona.

El PP resalta que esta acción demuestra el compromiso del Ejecutivo andaluz con los agricultores y la protección del entorno de Doñana, consolidando una colaboración público-privada que busca garantizar la sostenibilidad del territorio y la estabilidad económica de los productores locales.