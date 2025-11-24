Gaviño acusa a Moreno Bonilla de “esconderse” ante la crisis sanitaria y los casos de corrupción en Andalucía

El portavoz del PSOE en Huelva, Enrique Gaviño, ha abierto la semana con una rueda de prensa en la que ha centrado su mensaje en “la grave crisis sanitaria y ética” que, a su juicio, atraviesa Andalucía bajo el Gobierno de Juanma Moreno. Aunque ha recordado que la provincia se prepara para una intensa agenda con motivo del 25 de noviembre, Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género, Gaviño ha subrayado que la defensa de la sanidad pública sigue siendo “un mensaje permanente y prioritario”.

El socialista ha criticado la “actitud de evasión” del presidente andaluz, asegurando que Moreno Bonilla intenta “hacer ver que no tiene nada que ver ni con la crisis sanitaria ni con los casos de corrupción que salpican al Partido Popular”. Según Gaviño, resulta “sorprendente” que el máximo responsable del Gobierno andaluz pretenda desvincularse de decisiones y actuaciones que —según afirma— “están siendo investigadas en los juzgados”.

Gaviño señala directamente la responsabilidad de Moreno Bonilla en la “extensa agenda judicial del PP”, recordando que altos cargos de la sanidad designados por él están siendo investigados por presunta división ilegal de contratos y por actuaciones vinculadas a la pandemia “incluso cuando la pandemia ya no existía”. “Si actuaban así de manera continuada, el presidente no podía desconocerlo”, afirmó.

También aludió al caso de Almería, que la UCO investiga desde 2016 y por el que están detenidos y encausados cargos del PP. Gaviño reprocha que Moreno Bonilla “los mantuviera en listas e instituciones” pese a la gravedad de las sospechas.

En el ámbito estrictamente sanitario, el portavoz del PSOE denunció la “negligencia” en los cribados del cáncer de mama, afeando al presidente andaluz que haya “mentido, confundido y permitido ataques intolerables hacia las mujeres afectadas”. Asimismo, lo acusó de promover un modelo “de privatización encubierta” que sitúa a Andalucía “como la comunidad con menor gasto sanitario por habitante de España, 200 euros por debajo de la media”, además de la autonomía “con menos camas hospitalarias”.

Gaviño detalló cómo estas decisiones repercuten directamente en Huelva. Criticó que el Hospital Materno Infantilacumula años de retraso y que la partida prevista para 2026, de apenas dos millones de euros, hará “imposible llegar a los 80 millones necesarios en tres años”. “Así no habrá hospital a corto ni medio plazo”, lamentó.

También denunció la ausencia de avances en los hospitales chares, el cierre parcial de centros de salud en verano y su previsible repetición en Navidad, y el deterioro de los hospitales de la capital, donde “no se está invirtiendo lo necesario”.

Una de las mayores preocupaciones trasladadas por Gaviño fue la licitación del nuevo contrato de ambulancias, que considera un “retroceso gravísimo”. Según explicó, en el Andévalo se sustituirá una ambulancia de tipo C —con médico, enfermero, técnico y soporte vital avanzado— por otra de tipo A, “solo con un técnico y soporte básico”. Esto, señaló, supone “empeorar la atención y dejar más desprotegidos” a los municipios de la comarca.

Gaviño concluyó responsabilizando directamente a Moreno Bonilla:

“Él es el responsable de esta situación, de los recortes, de la privatización y del empeoramiento de la sanidad pública en Andalucía, que se sufre cada día en la provincia de Huelva.”