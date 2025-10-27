“El Gobierno andaluz demuestra sensibilidad con el campo onubense”, afirma Manuel Andrés González

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha valorado como una “gran noticia” el adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por parte del Gobierno andaluz, una medida que permitirá a 5.392 agricultores y ganaderos de la provincia disponer de liquidez “en un momento clave para la actividad del campo onubense”.

La cantidad anticipada por la Junta de Andalucía asciende a 23,5 millones de euros, que se suman a los más de 190 millones adelantados en el conjunto de la comunidad, beneficiando a más de 190.000 profesionales del sector, de los cuales el 37,5% son mujeres.

González destacó que esta decisión “demuestra una vez más la sensibilidad que tiene el Gobierno andaluz con los sectores productivos, en este caso con la agricultura y con la ganadería”, y subrayó que la PAC es una herramienta esencial impulsada por la Unión Europea que “ayuda a sostener el empleo y a fijar población en el territorio”.

El dirigente popular incidió en que el adelanto de las ayudas supone “un impulso directo a la economía andaluza y onubense”, y permite que el sector afronte con mayor tranquilidad los gastos de campaña. “Juanma Moreno tiene muy claro que hay que apoyar a quienes generan riqueza y empleo en nuestra tierra”, concluyó.