Gavira denuncia la falta de ayudas al campo andaluz tras el mildiu

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado la negativa del Gobierno a conceder ayudas a los agricultores afectados por el mildiu, enfermedad que ha provocado importantes daños en los viñedos andaluces. Gavira ha hablado de “pérdidas millonarias” y ha calificado la situación como “otra puñalada más al sector primario”.

Durante una visita a la Cooperativa Nuestra Señora de la Alegría, el portavoz reclamó al Gobierno de Moreno Bonilla la declaración de desastre natural, así como la puesta en marcha de ayudas directas y medidas fiscales de apoyo para los viticultores.

“El campo andaluz necesita soluciones urgentes y reales, no excusas”, subrayó Gavira, quien insistió en que la falta de apoyo pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones y el futuro de un sector clave en la economía andaluza.