Gabriel Cruz acusa a Moreno Bonilla de “desmantelar la sanidad pública” y exige que asuma responsabilidades

El diputado del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ha denunciado este viernes la “grave situación” que atraviesa la sanidad pública andaluza, responsabilizando directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la gestión de la crisis.

En declaraciones a los medios, Cruz calificó los episodios recientes como “extremadamente graves” y “esperpénticos”, criticando la falta de sensibilidad y diálogo del Ejecutivo autonómico ante los problemas de salud que sufren miles de andaluces, especialmente en programas de cribado y diagnóstico de cáncer de mama. “Todos sabemos lo que es un diagnóstico de cáncer o la sospecha de uno. La obligación primera del presidente de la Junta es proteger a los ciudadanos, y lo que está haciendo es dejarlos de la mano”, afirmó.

El diputado onubense señaló el cierre de servicios esenciales, como el de angiología y cirugía del hospital de Río Tinto, así como los retrasos en pruebas diagnósticas, que afectan a miles de pacientes en Huelva y el resto de Andalucía. Criticó además la externalización de la sanidad pública y la “falta de medidas eficaces” frente a la crisis, denunciando un desmantelamiento progresivo del sistema.

Cruz recordó que la responsabilidad política recae en última instancia sobre Moreno Bonilla, y reclamó que asuma “la máxima responsabilidad en la crisis más grave que ha vivido Andalucía en las últimas décadas”. El diputado lamentó también la ausencia de representantes locales en la atención a las mujeres afectadas por los problemas sanitarios, resaltando la importancia de acompañar a quienes sufren.