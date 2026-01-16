Francisco Baluffo denuncia los errores en el cribado de cáncer de mama y nuevos retrasos en infraestructuras sanitarias en Huelva

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para denunciar la gestión sanitaria del Gobierno andaluz y mostrar el respaldo del Partido Socialista a las mujeres afectadas por los errores en el cribado del cáncer de mama en Almonte, tras la concentración celebrada este jueves.

Baluffo ha agradecido públicamente la valentía de las mujeres que participaron en la protesta, algunas de las cuales relataron su experiencia personal tras no haber sido informadas a tiempo de pruebas positivas en el cribado, lo que derivó en el desarrollo de la enfermedad sin tratamiento previo. En este sentido, ha señalado que estas mujeres “no han recibido respuesta” por parte de la Junta de Andalucía ni a las reclamaciones patrimoniales presentadas, asegurando que el PSOE “no las va a dejar solas” y que acompañará sus reivindicaciones.

Durante su intervención, el dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo andaluz de falta de transparencia al no facilitar una cifra clara y fiable de mujeres afectadas por estos errores sanitarios, y ha criticado lo que considera una deriva hacia la privatización de la sanidad pública, afirmando que esta situación está generando “problemas muy graves” en la atención a los pacientes.

En otro orden de asuntos, Baluffo ha denunciado lo que ha calificado como una nueva “mentira” en relación con las infraestructuras sanitarias de la provincia, tras conocerse un nuevo retraso en el proyecto del Hospital Materno Infantil de Huelva. Ha recordado que Huelva es la única provincia andaluza que carece de este recurso y que, ocho años después del inicio del actual gobierno autonómico, la obra continúa paralizada, ahora por un conflicto administrativo entre empresas.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por las declaraciones del presidente del PP de Huelva sobre la posible no construcción de los Chares de Aracena y Bollullos, unas infraestructuras largamente demandadas por la ciudadanía. Baluffo ha advertido de la gravedad de que se plantee abandonar proyectos en los que ya se han invertido millones de euros, como el caso de Aracena, o que se justifique su paralización por el descenso de la natalidad.

El secretario de Organización del PSOE onubense ha concluido asegurando que su formación estará vigilante para evitar que estas infraestructuras sanitarias “se queden en un cajón” y ha reclamado al Gobierno andaluz que asuma sus competencias y dé respuesta a las necesidades sanitarias de la provincia de Huelva.