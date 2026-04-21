Feijóo visita este miércoles Lepe en plena precampaña con un llamamiento del PP a la “estabilidad” en Andalucía

El Partido Popular de Huelva ha subrayado su apuesta por la “responsabilidad y la seriedad” en la gestión política frente al “ruido” de otros partidos durante la precampaña electoral, en un contexto marcado por la inminente visita del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, prevista para este miércoles en la provincia.

El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Comité de Campaña, en la que ha destacado que los próximos 25 días serán “decisivos para el futuro de Andalucía y de la provincia de Huelva”.

González ha defendido que Andalucía es actualmente “un referente” gracias al modelo de gestión del Gobierno autonómico liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, basado —según ha señalado— en el diálogo, la moderación y la estabilidad.

Frente a ello, ha criticado al Partido Socialista, al que ha acusado de representar “el bloqueo” y el incumplimiento con la provincia en materias como infraestructuras ferroviarias, carreteras, litoral o seguridad.

El dirigente popular ha insistido en la importancia de mantener la estabilidad política, asegurando que esta ha sido clave durante las dos últimas legislaturas para el desarrollo de Andalucía. No obstante, ha lanzado un mensaje de prudencia ante las encuestas, advirtiendo de que “no cabe la confianza” en el actual escenario electoral.

En este contexto, González ha anunciado la visita de Feijóo a la provincia de Huelva, donde recorrerá varios municipios a lo largo de la jornada del miércoles. El acto central tendrá lugar por la tarde en la lonja de Lepe a partir de las 19:30 horas.

El presidente provincial ha agradecido el interés del líder nacional por la provincia, destacando que “conoce a la perfección las demandas y carencias de Huelva”, especialmente aquellas que dependen del Gobierno central.