Fallece a los 49 años José Enrique Sánchez; la misa por su eterno descanso será el sábado a las 11:00

Huelva despide con pesar a José Enrique Sánchez Núñez, fallecido a los 49 años tras una enfermedad que avanzó de forma fulminante. Vinculado durante años a la vida política e institucional de la provincia, fue senador por el Partido Popular entre 2019 y 2023 y desempeñó responsabilidades en áreas como Turismo, Ciencia e Innovación. Su labor como jefe de Protocolo de la Universidad de Huelva reforzó aún más su imagen de profesional cercano, sereno y siempre dispuesto al diálogo.

La noticia de su muerte ha causado un hondo impacto en la ciudad. Devoto de la Cinta y hermano de las Tres Caídas —hermandad en la que formó parte de la junta y de la cuadrilla de costaleros de María Santísima del Amor—, también perteneció a la Veracruz y a Oración en el Huerto. Antiguo alumno de Maristas y muy arraigado a su tierra, su figura ha generado numerosas muestras de condolencia. La misa por su eterno descanso tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 11:00.