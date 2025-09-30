Eva Salazar: “Esperar dos años para la Ley de Dependencia es una barbaridad”

La secretaria de Mayores y Diversidad Funcional del PSOE de Huelva, Eva Salazar, ha denunciado este martes que los retrasos en el acceso a la Ley de Dependencia en Andalucía alcanzan ya los dos años, una situación que calificó de “barbaridad”, y anunció la participación de los socialistas en la protesta convocada este jueves en Huelva.

Salazar compareció ante los medios tras mantener un encuentro con representantes sindicales en la sede provincial del partido, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana, 1 de octubre.

“Hace poco hablábamos de año y medio de espera, y ahora ya vamos camino de los dos años para conseguir tener la Ley de Dependencia. Eso es insoportable, mucho más cuando lo están necesitando las personas mayores”, afirmó la dirigente socialista.

La responsable de Mayores subrayó que esta situación afecta también a las familias y a toda la red de cuidados: “No lo piden por gusto, lo piden porque es cuando más lo necesitan y cómo más lo necesitan”.

Entre las reivindicaciones, destacó la urgencia de reforzar las plantillas, ampliar la red de residencias y aumentar las plazas disponibles en centros de mayores. “No vamos a callarnos, vamos a estar en la calle. El jueves 2 de octubre a las 11 de la mañana estaremos alzando la voz porque es algo justo, necesario y que no tenemos más remedio que exigir”, concluyó.