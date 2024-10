La Diputación celebra uno de sus plenos más fructíferos

El pleno de la Diputación de Huelva ha tumbado la moción de VOX para apoyar a las familias y a la natalidad, con el voto en contra de PP e Izquierda Unida. El diputado provincial de VOX, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha criticado la postura de los populares y ha recordado que los de Moreno Bonilla votaron a favor de esta misma iniciativa en la Diputación de Córdoba. “El PP vuelve a quedar retratado una vez más, dejando claro que no votan en función de lo que es bueno para los ciudadanos, sino en función de intereses electorales y partidistas, siempre en contra de Huelva”, ha señalado el portavoz de VOX. Además, ha incidido en que “tanto PP como Izquierda Unida han presentado en otros ámbitos gubernamentales iniciativas de apoyo a las familias y a la natalidad, pero ahora rechazan una moción que va en esa misma línea y que no tiene otro objetivo que facilitar la vida a aquellas familias que quieran tener hijos”. Ante esta situación, Sánchez Cuéllar ha aseverado que “los populares han tomado la senda del tacticismo político y siguen alejándose del sentido común y de la defensa de los intereses de los onubenses y el resto de españoles”, al tiempo que ha recordado que “es muy revelador que hasta el portavoz de Izquierda Unida ha reconocido que está totalmente de acuerdo con el argumentario del PP por su esencia socialcomunista”. Marcos Toti en el Pleno Toti pone en valor las mociones de IU El diputado provincial de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Verdes-Equo, Podemos, Iniciativa), Marcos Toti, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de las dos iniciativas llevadas al pleno provincial de este miércoles. Por un lado, la extensión de los puntos de recogida selectiva de residuos a grandes eventos como El Rocío y a los núcleos urbanos en los que todavía no se presta este servicio. Esta propuesta ha logrado recabar el apoyo unánime de todos los grupos políticos. Por otro lado, también se ha logrado el apoyo de la institución supramunicipal para la puesta en valor de los Dólmenes de El Pozuelo que continúan en “franca decadencia y abandono por parte de la Junta de Andalucía”, gracias a la propuesta de Marcos Toti, la Diputación se ha comprometido a reponer la cartelería a corto plazo “ya que la Junta de Andalucía que es la competente no lo ha hecho” y se tratará de involucrar a los Dólmenes de El Pozuelo en itinerarios turísticos lo que mejoraría ostensiblemente sus posibilidades de mejora. En esta ocasión, el PP se ha abstenido permitiendo que la iniciativa saliera adelante con el apoyo del resto de grupos políticos. Recogida selectiva Para Toti, “la protección del medio ambiente es un objetivo estratégico de todas las administraciones públicas, con amplio consenso a nivel internacional, para una mayor eficacia de la protección medioambiental es imprescindible el fomento a todos los niveles de ‘las tres erres’ basadas en reducir el consumo hasta unos niveles responsables y coherentes con las necesidades humanas, reutilizar en el mayor grado posible, respetando las medidas sanitarias y de seguridad y reciclar, especialmente los materiales más contaminantes para el medio ambiente, como plásticos y aceites. Pese a todo “hemos detectado que existen diversos núcleos de población de la provincia que carecen de contenedores de recogida selectiva, normalmente los de papel y cartón, envases ligeros y en ocasiones contenedor para vidrio”, estas carencias dificultan el ejercicio del derecho a reciclar de la ciudadanía, independientemente del tamaño de la población en la que resida. Por ello considera un “poner a Huelva en el camino correcto en materia de medio ambiente con la moción aprobada hoy en el pleno de Diputación y que traerá muchas cosas positivas a la provincia”. Respecto a los Dólmenes de El Pozuelo, Toti ha valorado el paso adelante dado por el Grupo Popular aunque ha lamentado “que hayamos perdido ocho meses desde que se rechazó la anterior moción en este sentido, lo que ha provocado un importante deterioro”. Por todo ello, ha pedido a los responsables de la Diputación y de la Junta de Andalucía “que actúen con la mayor celeridad posible para no dejar caer al conjunto dolménico del Sur de Europa a mayores cotas de deterioro”.