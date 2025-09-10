Diez meses sin respuesta: la Junta ignora a los concejales del PSOE de Rociana sobre Bachillerato y mejoras sanitarias

La Junta de Andalucía sigue sin recibir a los concejales del PSOE de Rociana, a quienes llevan diez meses solicitando una reunión para tratar la implantación del Bachillerato en el IES Virgen del Socorro y mejoras en el consultorio municipal, denuncian los socialistas.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rubén Picón, ha señalado que tanto la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, como el delegado de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano, no han atendido sus peticiones, realizadas tanto por escrito como por vía telefónica, lo que evidencia, a su juicio, “una absoluta falta de respeto e interés por resolver estos asuntos que afectan a los vecinos”.

En materia sanitaria, Picón recordó que el PP en Rociana prometió reabrir el servicio de urgencias municipal durante los primeros seis meses de mandato, pero más de dos años después sigue sin ejecutarse. En educación, los socialistas reclaman la puesta en marcha de los estudios de Bachillerato en el IES Virgen del Socorro, adjudicado en 2021 con una inversión superior a tres millones de euros, así como mejoras en los colegios CEIP Los Perales y CEIP San Sebastián, compromisos que, según Picón, permanecen “olvidados en un cajón”.

“Diez meses después, ninguno de los dos delegados ha tenido un hueco en su agenda para recibirnos. Es impresentable y demuestra un ninguneo deliberado hacia los concejales socialistas que representamos a muchos vecinos”, afirmó Rubén Picón, quien aseguró que continuarán llevando la reclamación hasta donde haga falta para defender los intereses del municipio.

Los socialistas denuncian que, mientras ellos no reciben atención, los concejales del PP de otros municipios sí han sido recibidos, lo que a su juicio incrementa la “deslealtad institucional” hacia Rociana. Picón concluyó subrayando que “no se puede engañar ni ignorar a los representantes de la ciudadanía que trabajan para trasladar las demandas de los vecinos”.