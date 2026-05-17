Cierran las mesas electorales y los primeros datos del escrutinio se conocerán a las 20.43 horas

Las mesas electorales han cerrado a las 20.00 horas de este domingo poniendo fin a la jornada de votación de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. A partir de ahora comenzará el recuento de votos en los distintos colegios electorales de Andalucía, aunque los primeros datos oficiales del escrutinio no se conocerán hasta las 20.43 horas.

La jornada ha estado marcada por el notable aumento de la participación respecto a las anteriores elecciones autonómicas de 2022. Según el último avance oficial facilitado por la Junta de Andalucía a las 18.00 horas, la participación en la comunidad alcanzaba ya el 52,11 por ciento, frente al 44,51 por ciento registrado hace cuatro años.

En la provincia de Huelva, el incremento también ha sido significativo. Hasta las 18.00 horas había votado el 48,07 por ciento del censo, 8,18 puntos más que en los anteriores comicios andaluces, convirtiéndose además en la tercera provincia andaluza donde más ha crecido la participación.

La jornada se ha desarrollado con normalidad en la mayoría de municipios andaluces, dejando además imágenes curiosas en algunos puntos de la provincia de Huelva, donde numerosos vecinos han acudido a votar en plena celebración de romerías y fiestas populares.

A lo largo de la noche se irán conociendo los resultados provisionales del escrutinio, en una cita electoral clave para el futuro político de Andalucía.