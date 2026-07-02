Berta Centeno califica de "escándalo político" la supuesta maniobra para incorporar a Enrique Gaviño al Ayuntamiento

El Partido Popular de Huelva ha calificado de "escándalo político" y de "maniobra antidemocrática" la supuesta operación del PSOE para facilitar la incorporación del secretario provincial socialista, Enrique Gaviño, al Grupo Municipal del Ayuntamiento de Huelva.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha realizado estas declaraciones tras la difusión de un audio que, según los populares, evidenciaría la existencia de una estrategia para que Gaviño acceda al Consistorio pese a no formar parte de la candidatura socialista presentada en las últimas elecciones municipales.

Centeno ha asegurado que se trata de un hecho "de extrema gravedad" al considerar que el PSOE estaría intentando "alterar la decisión de los ciudadanos en las urnas", recordando que Gaviño no figuraba entre los integrantes de la lista electoral respaldada por los votantes.

Según ha señalado el PP, las informaciones conocidas apuntan a que tendrían que producirse diez renuncias consecutivasen la candidatura socialista para que Enrique Gaviño pudiera ser designado concejal.

La dirigente popular también ha acusado al PSOE de haber "engañado a los ciudadanos", al recordar que hace apenas unas semanas el propio Gaviño negó públicamente la existencia de esta operación después de que exdirigentes socialistas y distintos medios de comunicación informaran sobre esa posibilidad.

Para el PP, el contenido del audio difundido contradice aquellas declaraciones y demostraría que la denominada "operación para salvar al soldado Gaviño" sí existía. Por ello, los populares consideran que el PSOE debe ofrecer explicaciones públicas sobre este asunto.