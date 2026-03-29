Bendodo reclama en El Portil un plan “estable y definitivo” para frenar el deterioro del litoral onubense

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha instado al Gobierno de España a “dejarse de parches” y poner en marcha un plan estructural que permita reparar de forma estable el litoral de la provincia de Huelva, tras los efectos de los últimos temporales.

Bendodo ha realizado estas declaraciones en la playa de El Portil, donde ha comprobado el estado del litoral acompañado por el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González. El dirigente popular ha advertido de que la situación no es puntual, sino que se repite cada año en distintos puntos de la costa onubense, afectando también a enclaves como Matalascañas, Mazagón o Isla Cristina.

Durante su intervención, Bendodo ha subrayado la necesidad de adoptar soluciones “definitivas” que eviten que las playas sufran una regresión continua. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que ejecute las medidas recogidas en la Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento andaluz el pasado mes de febrero.

Entre las principales propuestas, ha destacado la declaración de las zonas más afectadas como áreas en situación de grave regresión para permitir actuaciones de emergencia, la aceleración de los aportes de arena en las playas dañadas, la elaboración de un calendario de intervenciones y la puesta en marcha de un plan de ayudas específico para los municipios costeros.

El dirigente popular ha criticado la actuación del Gobierno central, asegurando que “no actúa” ante una situación que considera urgente, y ha contrapuesto esta actitud a la del Ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno, al que ha atribuido una respuesta inmediata con la movilización de recursos económicos para hacer frente a los daños del último tren de borrascas.

Bendodo también ha tenido palabras para la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacando su gestión y su cercanía tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.

Por su parte, Manuel Andrés González ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa “priorizando otros territorios” en detrimento de Huelva, reclamando una mayor implicación estatal para garantizar la recuperación y conservación del litoral onubense.

En la visita también han estado presentes distintos representantes del Partido Popular a nivel provincial y local, que han respaldado la necesidad de una intervención urgente para proteger uno de los principales recursos económicos y turísticos de la provincia.