Amaro Huelva: “El Gobierno de España pone en marcha el mayor escudo social de Europa para proteger al campo”

El senador por el PSOE de Huelva, Amaro Huelva, ha puesto en valor las medidas aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del contexto internacional, destacando especialmente su impacto en el sector agrícola.

Durante su atención a medios en la Delegación de Agricultura, el dirigente socialista ha subrayado que “ayer se refrendaron en el Congreso unas medidas fundamentales para paliar los efectos de la crisis, especialmente en una tierra como Huelva, donde el campo es clave”. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo ha activado “el mayor escudo social de Europa, con 5.000 millones de euros y 80 medidas” dirigidas a hogares, empresas y sectores productivos.

Amaro Huelva ha incidido en el alcance de estas ayudas, señalando que beneficiarán a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en todo el país, de los que más de 222.000 corresponden a la provincia onubense. No obstante, ha puesto el foco en el campo como prioridad: “El campo no puede esperar y el Gobierno de España lo tiene claro”.

En este sentido, ha detallado que se han destinado 800 millones de euros en ayudas directas al sector primario, una cifra que podría alcanzar los 870 millones con medidas adicionales. Entre ellas, ha destacado la rebaja de 20 céntimos en el combustible agrícola, ayudas a fertilizantes —cuyo coste se ha incrementado notablemente— y transferencias directas a los agricultores “sin burocracia ni intermediarios”.

Asimismo, ha recordado otras medidas de carácter general como la bajada del IVA de los carburantes, del gas y la electricidad, la congelación del precio del butano o la reducción de la factura energética, que supondrán un alivio tanto para las familias como para las explotaciones agrícolas.

Frente a estas iniciativas, el senador socialista ha criticado la actitud del Gobierno andaluz, asegurando que “el Ejecutivo de Moreno Bonilla mira hacia otro lado, no apoya estas medidas y tampoco pone recursos adicionales para el campo andaluz”.

Finalmente, Amaro Huelva ha defendido el compromiso del Gobierno central con el sector primario, afirmando que “el campo es presente y futuro, y vamos a estar siempre al lado de quienes lo sostienen cada día”.