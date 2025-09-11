Bella Verano: “El PP lidera las principales reivindicaciones de Huelva frente a la inacción del PSOE”

La diputada nacional del Partido Popular, Bella Verano, ha reivindicado este jueves el papel de su formación como “la voz de los onubenses en el Congreso de los Diputados”, subrayando que durante los dos años de legislatura los populares han presentado más de 1.370 iniciativas frente a las 29 impulsadas por el PSOE.

Acompañada por el también diputado nacional Manuel García Félix, Verano ha señalado que el PP ha trabajado en “cada problema de la provincia”, citando entre otros el proyecto del AVE Sevilla–Huelva–Faro, el aeropuerto, la presa de Alcolea y otras infraestructuras hidráulicas, el mal estado de la A-49, la N-431 o la N-435, la situación del servicio de Correos, los problemas del ferrocarril y la falta de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. También incluyó entre las reivindicaciones la biblioteca de Huelva y la protección del litoral.

“Mientras el PP trabaja con rigor y constancia por Huelva, siendo la voz de los onubenses en el Congreso, el PSOE se queda en discursos vacíos y sin solucionar los problemas de la provincia”, afirmó Verano.

En su intervención, la parlamentaria popular criticó la “escasa actividad” de los diputados socialistas onubenses, a quienes acusó de limitarse a los titulares y la propaganda: “La diferencia no está solo en las cifras, sino en la actitud”.

Finalmente, Bella Verano aseguró que el Partido Popular seguirá defendiendo “la unidad de España, la igualdad entre todos los ciudadanos, el futuro de los jóvenes y, por supuesto, los intereses de los onubenses”.