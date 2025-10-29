Baluffo: “La sanidad pública en Huelva está en la UCI y los onubenses han dicho basta ya”

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha valorado la multitudinaria manifestacióncelebrada este martes en la capital onubense en defensa de la sanidad pública, en la que miles de ciudadanos salieron a la calle para denunciar los recortes y exigir mejoras en la atención sanitaria. “La sanidad pública en Huelva está en la UCI y los onubenses han dicho basta ya”, afirmó el dirigente socialista, quien subrayó que “no hay mayor fuerza que la de un pueblo que defiende su salud”.

Baluffo lamentó que Huelva siga siendo la única provincia andaluza sin hospital Materno-Infantil, sin los chares prometidos y con centros de salud colapsados, donde “conseguir una cita con el médico de familia puede tardar hasta 20 días”. En este contexto, pidió explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que dirigió varias preguntas: “¿Dónde está el dinero de nuestra sanidad que la Junta lleva años anunciando como inversión histórica? ¿Está en los centros saturados, en las urgencias desbordadas o en los cribados del cáncer de mama que se han convertido en un escándalo sanitario y moral sin precedentes?”.

El dirigente socialista fue contundente al advertir que el PSOE no negociará los presupuestos de la Junta con el PPhasta que se abra una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para esclarecer lo ocurrido con los cribados del cáncer de mama, un asunto que calificó de “gravísimo” y que, según dijo, “afecta a miles de mujeres”.

Baluffo también criticó duramente la actitud del Partido Popular y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a quien reprochó que “mientras miles de onubenses se manifestaban por una sanidad pública digna, brindaba en la inauguración de la Feria del Vino y el Mar”. “Es la prueba más clara de la distancia entre el PP y la ciudadanía”, señaló. “En 2017, la propia Pilar Miranda decía que el Ayuntamiento debía estar al lado de los ciudadanos en las manifestaciones; ayer, sin embargo, prefirió mirar hacia otro lado mientras Huelva clamaba por su salud”.

Por último, Baluffo aseguró que el PSOE de Huelva continuará defendiendo la sanidad pública y acompañando a la ciudadanía “hasta que Moreno Bonilla asuma su responsabilidad y dimita”.