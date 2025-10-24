Baluffo reclama unidad socialista y critica el “desprecio” del PP por Huelva y su sanidad

El primer comité provincial ordinario de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva se celebrará mañana sábado en Isla Cristina, en lo que el secretario de Organización, Francisco Baluffo, ha definido como un encuentro de “unidad, fuerza y compromiso” para trabajar por la provincia y sus ciudadanos.

Durante la rueda de prensa previa al comité, Baluffo ha puesto de relieve la “gran diferencia” entre la inversión del Gobierno de España, que según él “cumple con Huelva” a través de proyectos estratégicos como la llegada del AVE, mejoras en carreteras y obras hidráulicas, y la actuación del Gobierno de la Junta de Andalucía, al que acusa de “olvidar y machacar a Huelva” con proyectos paralizados como los Chares de Aracena y Bollullos, el Hospital Materno Infantil, la Ciudad de la Justicia o el futuro museo del Banco de España.

El dirigente socialista ha denunciado de manera especial la situación en la sanidad pública andaluza, marcada por el fallo en el cribado del cáncer de mama, calificándolo de “escándalo sanitario y moral sin precedentes”. Baluffo ha criticado a la Junta y al presidente Moreno Bonilla por “mentir a las mujeres afectadas, destruir mamografías y borrar historiales” y ha subrayado que los responsables políticos del distrito sanitario Huelva Costa-Condado-Campiña actúan “como comisarios políticos del PP”, en lugar de velar por los pacientes.

“Esto no es un error técnico ni un fallo informático, es un modelo de gobierno que ha abandonado a su gente y despreciado la sanidad pública”, ha asegurado Baluffo, quien ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a respaldar a los profesionales sanitarios y salir a la calle para defender el sistema público de salud.

El comité provincial también debatirá y aprobará una resolución de apoyo a las mujeres y pacientes oncológicos afectados por el fallo en el cribado del cáncer de mama, reforzando la postura del PSOE de Huelva frente a lo que califican de “abandono y privatización” de la sanidad por parte del Gobierno autonómico del PP.