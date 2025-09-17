Baluffo: “El Gobierno demuestra su compromiso con Doñana mientras la Junta permanece de brazos cruzados”

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de 5 millones de euros a los 14 ayuntamientos de la comarca de Doñana con el objetivo de fortalecer la inclusión social y laboral de la población más vulnerable. La inversión permitirá modernizar los servicios sociales locales y apoyar a familias que dependen del empleo agrario, muchas en situación de precariedad.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha valorado la medida como “una muestra del compromiso del Gobierno de España con Doñana, donde la transición ecológica debe ir de la mano de la justicia social y la igualdad de oportunidades”. Los fondos se destinarán a sistemas de triaje social, itinerarios personalizados de inclusión y programas de apoyo a la conciliación, integración cultural, lucha contra la violencia de género y prevención del racismo y la xenofobia.

Baluffo ha criticado la actuación del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por “mirar para otro lado” frente a las necesidades sociales de la comarca, mientras el Gobierno central aporta soluciones y recursos.

El dirigente socialista ha subrayado que proteger Doñana no solo significa conservar su riqueza natural, sino garantizar estabilidad, igualdad y futuro para las familias que viven y trabajan en la zona, asegurando un desarrollo sostenible y justo.