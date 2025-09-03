Aprobada por unanimidad la moción del PSOE de La Palma para la retirada y sustitución de las tuberías de fibrocemento en el municipio

El Pleno del Ayuntamiento de La Palma del Condado ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PSOE local para la retirada progresiva y sustitución de las tuberías de fibrocemento existentes en el municipio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rogelio Pinto, destacó que en la localidad aún permanecen más de 10 kilómetros de tuberías de fibrocemento, muchas de ellas con amianto, material perjudicial para la salud. Pinto subrayó la necesidad de elaborar un censo de todas las instalaciones y un calendario de retirada, tal como establece la Ley 7/2022, para asegurar que las actuaciones se realicen correctamente y bajo supervisión de las autoridades competentes.

El socialista criticó la gestión anterior del equipo de gobierno y pidió que ahora el PP actúe con diligencia, cumpliendo la ley en la sustitución de las tuberías y en el asfaltado de las calles afectadas. “El cumplimiento de esta moción no solo eliminará el riesgo para la salud, sino que también reducirá las averías y los problemas derivados de las tuberías en mal estado”, aseguró Pinto.

El portavoz socialista concluyó que esta medida supone un avance en bienestar y seguridad para todos los vecinos de La Palma del Condado, y anunció que el PSOE vigilará de cerca la ejecución del plan para garantizar que se cumpla en su totalidad.