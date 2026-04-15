Andalucía Por Sí denuncia el deterioro del apeadero de autobuses de Punta Umbría

El partido Andalucía Por Sí Andalucistas Punta Umbría ha denunciado el mal estado del apeadero de autobuses situado en la Avenida Ciudad de Huelva, en Punta Umbría, advirtiendo de que esta situación está lastrando la imagen del municipio, especialmente a las puertas de la temporada turística.

Desde la formación señalan que este espacio, que constituye uno de los primeros puntos de contacto para muchos visitantes, transmite una imagen de “abandono, suciedad y desidia institucional”, incompatible con el peso que el turismo tiene en la economía local.

Entre las principales deficiencias, denuncian que el acceso adaptado para personas con discapacidad lleva más de un año inutilizado con vallas municipales. Además, apuntan al deterioro del mobiliario urbano, con papeleras oxidadas, asientos en mal estado —algunos con materiales deteriorados o quemados— y problemas en la iluminación, con puntos inexistentes o cables al descubierto.

Asimismo, alertan del estado de las infraestructuras, con grietas en las paredes del apeadero y desprendimientos de material, así como del mal estado de la calzada de acceso, donde los conductores de la empresa de transporte DAMAS se ven obligados a esquivar baches de gran tamaño. Según indican, estos desperfectos llevan más de un año sin una reparación definitiva.

El acerado de la zona también ha sido objeto de críticas, calificándolo de “muy alejado de lo que se espera de un municipio turístico”, según trasladan vecinos a la formación.

Ante esta situación, Andalucía Por Sí ha reclamado al Ayuntamiento de Punta Umbría y a la Junta de Andalucía una actuación urgente que permita mejorar estas instalaciones antes del inicio del verano, advirtiendo de que la imagen del municipio y numerosos empleos vinculados al turismo están en juego.